Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Описан возможный вариант «размещения» баз НАТО на Украине

Военный эксперт Жилин: НАТО планирует имитировать размещение на Украине своих военных баз

Фото: Globallookpress.com

НАТО планирует имитацию размещения на Украине своих военных комплексов и баз, а Россия, в свою очередь, не станет требовать от Запада чего-то экстраординарного. Такой возможный вариант развития событий на текущий год описал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию «Украина.ру».

Он заявил, что несмотря на то, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обозначил, что организация уже приняла решение о принятии в свои ряды Украины и Грузии, это не означает серьезных шагов и является лишь «игрой на нервах» Москвы. Также он подчеркнул, что конкретные сроки включения этих стран в НАТО намеренно не было озвучены.

«Мы ведь уже неоднократно говорили, что Украина — это ресурс войны с Россией. Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит их от своего имени», — рассказал Жилин.

Он добавил, что в этом случае России будет достаточно сложно придраться к таким действиям, так как Украина является независимой страной, хотя на деле это не так. Эксперт назвал складывающуюся ситуацию сложной, но не критичной, отметив, что военных действий не хочет ни одна из сторон, однако при этом каждый постарается сыграть на нервах у оппонентов.

Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин нашел альтернативное решение для Украины, вместо ее отчаянных попыток вступить в НАТО. Он предложил сосредоточиться не на том, чтобы стать частью Североатлантического альянса, в котором страну явно не желают видеть в настоящее время, а попытаться стать основным союзника США вне организации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» потребовал пересмотреть цены на газ для Польши
В Москве известного писателя обокрали на миллион рублей
ДНР и ЛНР предрекли вхождение в состав России
Ученые назвали неожиданный способ быстро заснуть
Джокович проведет ночь в тайном месте перед судом
Абитуриент в Токио пришел сдавать экзамен и устроил резню в университете
Описан возможный вариант «размещения» баз НАТО на Украине
Мировой экономике предсказали коллапс из-за пандемии COVID-19
В России отказались замораживать цены на продукты
Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter