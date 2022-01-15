Описан возможный вариант «размещения» баз НАТО на Украине

НАТО планирует имитацию размещения на Украине своих военных комплексов и баз, а Россия, в свою очередь, не станет требовать от Запада чего-то экстраординарного. Такой возможный вариант развития событий на текущий год описал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию «Украина.ру».

Он заявил, что несмотря на то, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обозначил, что организация уже приняла решение о принятии в свои ряды Украины и Грузии, это не означает серьезных шагов и является лишь «игрой на нервах» Москвы. Также он подчеркнул, что конкретные сроки включения этих стран в НАТО намеренно не было озвучены.

«Мы ведь уже неоднократно говорили, что Украина — это ресурс войны с Россией. Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит их от своего имени», — рассказал Жилин.

Он добавил, что в этом случае России будет достаточно сложно придраться к таким действиям, так как Украина является независимой страной, хотя на деле это не так. Эксперт назвал складывающуюся ситуацию сложной, но не критичной, отметив, что военных действий не хочет ни одна из сторон, однако при этом каждый постарается сыграть на нервах у оппонентов.

Ранее кандидат политических наук Алексей Якубин нашел альтернативное решение для Украины, вместо ее отчаянных попыток вступить в НАТО. Он предложил сосредоточиться не на том, чтобы стать частью Североатлантического альянса, в котором страну явно не желают видеть в настоящее время, а попытаться стать основным союзника США вне организации.