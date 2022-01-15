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Секс-символ MMA попозировала у шеста и восхитила фанатов

Девушка-боец MMA Рэйчел Остович снялась у шеста для стриптиза

Фото: @rachiostovich

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович снялась у шеста для стриптиза и восхитила фанатов. Пост доступен в Instagram.

30-летняя Остович в обтягивающих кожаных штанах попозировала в антураже стриптиз-бара. Это вызвало одобрительные комментарии фанатов. «Боже, хорошо, что я уже припарковался! Что же ты творишь, женщина!» — написал
casanovaarms. «Отличный ракурс в первом снимке. Ты выглядишь опасной и сексуальной одновременно», — отметил пользователь minabts.

За семь часов публикация набрала более трех тысяч лайков. Остович считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по участию в шоу The Ultimate Fighter, а также дальнейшим выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Также на счету Остович поединок на голых кулаках против соотечественницы, также пользующейся популярностью в Instagram. В рамках Bare Knuckle FC ей удалось победить Пэйдж Ванзант.

Николай Костюков
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