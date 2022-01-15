Огромные масштабы воровства Порошенко назвали «особой формой» его зарплаты

Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский не сможет посадить в тюрьму бывшего главу государства Петра Порошенко, обворовывающим страну в огромных масштабах, при том, что большая часть украинцев требует, чтобы тот понес заслуженное наказание. По словам эксперта, у Запада особые отношения с экс-главой государства. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

«Зеленский фактически не является лидером Украины, поскольку Украина фактически находится под внешним управлением. Порошенко совершал многочисленные военные преступления по приказу этого внешнего центра, а то, что он воровал миллиардами — так это форма зарплаты, которую ему выдавал внешний центр за обман народа Украины и военные преступления» — заявил политолог, добавив, что по этой причине Запад не дает разрешения Зеленскому вводить репрессии в отношении Порошенко.

Ранее стало известно, что на Украине следствие потребовало избрать мерой пресечения бывшему президенту Петру Порошенко арест, однако альтернативной ему назвали крупный залог. Сумму залога украинские следователи оценили в миллиард гривен (почти 36 миллионов долларов).