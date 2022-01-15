Президент Чечни Рамзан Кадыров ответил на претензии правозащитников из Ингушетии, заявив, что не является врагом ни этой республики, ни ее народа. Заявление опубликовано в неофициальном Instagram-аккаунте чеченского лидера.

«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Так что, господа правозащитники, так называемые шакалы, у вас не получится поссорить наши народы», — сказал Кадыров.