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Кадыров ответил на претензии правозащитников из Ингушетии

Рамзан Кадыров: у ингушских шакалов-правозащитников не получится поссорить два народа

Фото: Globallookpress.com

Президент Чечни Рамзан Кадыров ответил на претензии правозащитников из Ингушетии, заявив, что не является врагом ни этой республики, ни ее народа. Заявление опубликовано в неофициальном Instagram-аккаунте чеченского лидера.

«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Так что, господа правозащитники, так называемые шакалы, у вас не получится поссорить наши народы», — сказал Кадыров.

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Артур Галеев
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