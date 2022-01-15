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Талибы попросили Китай содействовать признанию правительства Афганистана в мире

РИА Новости: талибы призвали КНР содействовать признанию Афганистана мировым сообществом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) попросило КНР содействовать признанию их правительства международным сообществом, пишет РИА Новости.

По информации агентства, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани обратился с этой просьбой к послу Китая Вану Ю в ходе их встречи в Кабуле.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, призвал мировое сообщество поддержать новое правительство Афганистана в лице талибов. По мнению Хана, это позволит не допустить возникновения в стране гуманитарного кризиса.

Талибы пришли к власти в Кабуле 15 августа после вывода основной части американских войск из Афганистана. Полностью армия США ушла из государства к 31 августа.

Марина Совина
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