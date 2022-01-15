Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ОДКБ заявили о серьезной подготовке действовавших в Казахстане террористов

Генсек ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В Казахстане действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели. Они применяли заранее заготовленное оружие. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет РИА Новости.

«Там отмечалось действие групп не только криминального характера — бандитов, мародеров, — но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические», — заявил Зась.

Он добавил, что эти группы были серьезно подготовленными и явно обученными. При этом, по словам генсека ОДКБ, во время беспорядков применялось большое количество оружия, и не только того, которое было украдено из оружейных магазинов или отобрано у сотрудников полиции. Зась отметил, что «по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее».

В ходе массовых беспорядков в Казахстане, по последним данным, пострадали свыше 4,5 тысячи человек. Погибли 225 участников. Среди них, по информации главы службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, 19 полицейских и военнослужащих.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
Названо число жертв беспорядков в Казахстане
Инсценировавший смерть насильник заболел COVID-19 и попался
Россияне отметили национальную любовь к покупке мороженого зимой
В ОДКБ заявили о серьезной подготовке действовавших в Казахстане террористов
В ОДКБ высказались о задержании иностранцев во время беспорядков в Казахстане
Британский МИД попросил Россию сдержать агрессию в отношении Украины
Аршавин получил новую должность в «Зените»
Девушка Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером
Тревел-блогера избили до сотрясения мозга в Москве
Доктор военных наук перечислил способы сдерживания угрозы Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter