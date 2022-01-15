В ОДКБ заявили о серьезной подготовке действовавших в Казахстане террористов

В Казахстане действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели. Они применяли заранее заготовленное оружие. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет РИА Новости.

«Там отмечалось действие групп не только криминального характера — бандитов, мародеров, — но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические», — заявил Зась.

Он добавил, что эти группы были серьезно подготовленными и явно обученными. При этом, по словам генсека ОДКБ, во время беспорядков применялось большое количество оружия, и не только того, которое было украдено из оружейных магазинов или отобрано у сотрудников полиции. Зась отметил, что «по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее».

В ходе массовых беспорядков в Казахстане, по последним данным, пострадали свыше 4,5 тысячи человек. Погибли 225 участников. Среди них, по информации главы службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, 19 полицейских и военнослужащих.