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Абитуриент в Токио пришел сдавать экзамен и устроил резню в университете

Абитуриент пришел на экзамены с ножом и ранил трех человек в Токийском университете

Фото: Richard Atrero de Guzman / Globallookpress.com

Вооруженный ножом абитуриент в Токийском университете напал на несколько человек, передает телеканал NHK.

Старшеклассник пришел в один из самых престижных учебных заведений Японии сдавать вступительные экзамены. В понедельник, 15 января, в кампусе Хонго Токийского университета должен был пройти вступительный экзамен с участием 3,7 тысячи человек. Тест начался в 09:30 по местному времени (в это время в Москве было 03:30)

В какой-то момент абитуриент выхватил нож и устроил резню. Он ранил троих: пострадали 70-летний мужчина, а также молодой человек и девушка. Все пострадавшие были госпитализированы. Они находятся в сознании, но данных об их состоянии нет.

17-летний нарушитель задержан. Правоохранительные органы Японии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Полиция работает в здании университета.

В октябре 2021 года в японской столице два человека были ранены в результате нападения вооруженного ножом 45-летнего мужчины. Инцидент произошел на железнодорожной станции Уэно.

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Алия Шарафутдинова
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