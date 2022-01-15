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Турция ускорит отказ от доллара

Конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится в ближайшие недели

Фото: Rick Wilking / Reuters

В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара: конвертация валютных активов из долларов в турецкую лиру ускорится. Об этом сообщил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати. Его слова приводит Milliyet.

По его подсчетам, на вечер пятницы, 14 января, на счетах в рамках правительственной схемы, защищающей депозиты в нацвалюте от обесценивания, было более 131 миллиарда лир (9,69 миллиарда долларов). Говоря об инфляции, Небати подчеркнул, что она является бедствием не только для Турции, но и для всего мира в целом. Однако страна, по его словам, смогла «превратить кризис в возможность». «Теперь мы вступаем в 2022 год с большими надеждами», — подчеркнул он.

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Ранее в январе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что сложный период в турецкой экономике в виде рекордного обвала курса лиры позади. Кроме того, Центробанк страны ввел комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте. Размер комиссии составит 1,5 процента в год.

До этого Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. Причиной проблем с национальной валютой, по оценкам экономистов, стало снижение ключевой ставки Центробанка с 19 процентов до 14-ти за последние три месяца на фоне рекордной за последние годы инфляции. В руководстве Турции с такими оценками не согласны, считая, что обвал провоцируют спекулянты и оппозиционеры.

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Платон Щукин
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