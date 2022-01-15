Жена осужденного в США Ярошенко рассказала о красном уровне опасности в тюрьме

Красный уровень опасности ввели в связи с распространением омикрон-штаммом коронавируса в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), в которой содержится летчик Константин Ярошенко. Об этом рассказала жена россиянина Виктория Ярошенко, пишет ТАСС.

По словам ее супруга, в тюрьме много заболевших новым штаммом, заключенные сидят в камерах, их никуда не выпускают. Кроме того, медицинскую помощь должным образом не оказывают, уточнила Ярошенко.

Она отметила, что в тюрьме предусмотрено три уровня опасности, которые были введены на фоне распространения коронавируса, — зеленый, желтый и красный. Последний является наивысшим.

Ярошенко рассказала о желтом уровене опасности, действующем до этого, при котором заключенным разрешали получать пищу в столовой. В настоящее время ее приносят в камеры. Говоря о состоянии здоровья летчика, его супруга отметила, что у него пока нет жалоб, которые могут указывать на заражение коронавирусом.

31 мая родственники Константина Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Вопрос о помиловании, как отметил адвокат летчика, должен был решаться либо на уровне лидеров РФ и Соединенных Штатов, либо на уровне Госдепа и МИД России.

Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.