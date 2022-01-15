Суд в Москве арестовал американца по обвинению в сексуальном насилии над детьми

Савеловский суд Москвы арестовал гражданина США Дэвида Томаса Барнса на два месяца по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Американец совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Правоохранителями было зафиксировано два эпизода по делу с участием пенсионера. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 марта текущего года.

В конце 2020 года Барнс был лишен родительских прав. Тогда же следователи начали в отношении американца проверку совершения им преступления против половой неприкосновенности малолетних детей.

Ранее стало известно, что Барнса задержали в Москве.

Заявление в полицию на 64-летнего американца написала его жена. Женщина рассказала, что супруг неоднократно насиловал сыновей, когда те приезжали к нему в гости в город Хьюстон. Мальчикам 7 и 11 лет. В настоящее время дети живут с матерью в Москве. К детям Барнс приехал недавно по туристической визе.