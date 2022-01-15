США обвинили в лицемерии в диалоге в Россией

США уже давно предали принципы демократии и проявляют лицемерие в диалоге с Россией. Такое обвинение выдвинул автор заметки в The New York Times Питер Бейнарт.

Журналист указал, что американский подход к внешней политике всегда строился на принципе сфер влияния. «Теперь Вашингтон предпочитает использовать экономическое принуждение для наказания правительств, которые вступают в союз с противниками и бросают вызов ее региональному господству», — говорится в публикации.

В своей статье Бейнарт упомянул, что на фоне переговоров по гарантиям безопасности США все еще соблюдают так называемую «доктрину Монро». Автор припомнил эмбарго против Кубы и сравнил его с политическим запугиванием. Также он сравнил близость Украины к России с отношениями США и Мексики. По словам автора статьи, Вашингтону следует «проглотить сделку», которая негласно признает право вето России на военные союзы Украины.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы. Просьба о нерасширении НАТО на Восток противоречит принципу суверенитета независимых стран.