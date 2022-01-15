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Россиянин облил кислотой машину бывшей из-за отказа брать его на работу

Россиянин начал мстить бывшей возлюбленной, он поджег ее пилораму и облил машину кислотой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянин начал мстить своей бывшей возлюбленной за то, что после расставания она не захотела брать его на работу. Как уточняет Telegram-канал Shot, инцидент произошел в Воронежской области.

Как уточнила владелица местной строительной фирмы, 48-летняя Елена Воловоева, несколько месяцев назад она уволила своего бывшего возлюбленного, 47-летнего Дмитрий Валькова. Она отказалась брать его обратно на работу и тогда он сперва поджег пилораму, а затем облил ее машину кислотой.

«Он все время жаловался, что не может устроиться на работу. — рассказала Воловоева. — У меня он работал как управляющий, но со временем он стал забивать на свои обязанности. Несколько раз его увольняла, и с работы, и из своей жизни, но он всегда находил пути вернуться».

В фирме уточнили, что Валькова окончательно уволили летом 2021 года, но после этого он множество раз просил принять его снова и даже предлагал работать бесплатно. Ему отказали, и тогда мужчина начал мстить. Среди прочего он поджег пилораму: сгорели пристройка, навес, часть забора, а также стройматериалы на 2,5 миллиона рублей.

На допросе в полиции Вальков признался в поджоге. Его отпустили, а вскоре он пришел во двор дома, где живет Воловоева, и облил ее машину кислотой. Сам мужчина называет это недоказанным фактом. Со своей стороны он настаивает, что «предпринимательница незаконно отмывала деньги и пыталась переписать бизнес на дочь».

После поджога было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно находится на стадии производства.

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Платон Щукин
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