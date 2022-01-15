Британского премьера обвинили в регулярном участии в вечеринках

Cотрудники Даунинг-стрит регулярно проводили вечеринки во время пандемии коронавируса, на которых присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает британская газета Mirror.

Источники издания рассказали, что премьер приглашал своих помощников «выпустить пар» в обход запрету на общение в помещении. Это ограничение было введено в стране для борьбы с пандемией коронавируса. Газета обвинила Джонсона в постоянном участии в вечеринках и заявила, что для «винных пятниц», которые устраивали на Даунинг-стрит, персонал даже приобрел специальный холодильник.

«Регулярное мероприятие было настолько популярным, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными», — подчеркивает газета.

Кроме того, помощники премьера поочередно каждую пятницу посещали магазин Tesco в Вестминстере с чемоданом на колесиках, чтобы заполнить холодильник, в который помещаются 34 бутылки. Отмечается, что «винные пятницы» — это старая традиция Даунинг-стрит, которая помогает сотрудникам отдохнуть в конце рабочей недели.

Ранее консерваторы Шотландии призвали Джонсона уйти в отставку из-за вечеринки в разгар пандемии. По их мнению, политик должен нести ответственность за свои действия.

Об участии Джонсона на вечеринке в своей резиденции, несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, сообщалось 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian разместило снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри. Еще два человека, не соблюдая социальную дистанцию, находятся возле них.

