В Казахстане подтвердили задержание грозившего лишить Европу нефти чиновника

Агентство по финмониторингу Казахстана подтвердило задержание замминистра энергетики Жумабая Карагаева, о котором сообщалось ранее. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновника подозревают в необоснованном повышении цен на газ.

Ранее сообщалось, что вице-министр энергетики был освобожден от занимаемой должности. Причина увольнения не называлась.

Политолог Ербол Едилов со ссылкой на собственные источники сообщал, что Карагаев был задержан вместе с другими лицами, «причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области».

В августе 2021 года чиновник пригрозил лишить Европейский союз казахстанской нефти. По его словам, если ЕС введет углеродный налог, то республика переориентирует поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии.