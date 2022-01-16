Юристы предупредили о последствиях нападения домашних собак на людей

По российскому законодательству собака является предметом собственности и, соответственно, хозяин должен отвечать за нее. Об этом «Известиям» рассказал адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов.

Он предупредил о возможных последствиях, если владелец скомандовал животному атаковать человека. Это может быть расценено как уголовно наказуемое деяние, поскольку в этом случае собака становится орудием преступления, объяснил юрист.

Адвокат Алексей Токарев уточнил, что напавшая собака может быть расценена как «инструмент причинения вреда здоровью или иных последствий». Пострадавший может привлечь нерадивого хозяина к ответственности, обратившись в полицию. Если же объектом нападения стал не человек, а другая собака, то здесь уже идет речь о нанесении ущерба чужому имуществу, который нужно будет компенсировать в гражданском порядке.

10 января в подмосковном Раменском алабай напал на ребенка, выгуливавшего йоркширского терьера, и растерзал собаку. Мать ребенка и хозяйка убитого животного рассказала, что соседи видели алабая во дворе и раньше. Она встретилась с хозяином пса, тот отказался считать себя виновным. Россиянка обратилась с заявлением в полицию.

в декабре 2021 года в поселке Ноглики на севере Сахалина бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка возле здания городской администрации, отбиться от животных мальчику помогла прохожая. Пострадавшего госпитализировали, Следственный комитет возбудил дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).