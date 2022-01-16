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Накрашенных мужчин запретили показывать по телевидению в Китае

Власти Китая ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин

Власти Китая ввели запрет на показ по телевидению изображений накрашенных мужчин, сообщает «Московский комсомолец».

Это объясняется тем, что накрашенные артисты не вписываются в традиционное представление о мужчинах. По информации издания, по телевидению теперь также нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».

Телеканалы обязали установить стандарты красоты, которые будут соответствовать моральным ценностям жителей страны. Также им заявили о необходимости сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента и не демонстрировать роскошь. Сотрудникам запрещено выплачивать слишком высокие зарплаты.

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Национальная администрация радио и телевидения в свою очередь заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».

Марина Совина
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