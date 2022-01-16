Накрашенных мужчин запретили показывать по телевидению в Китае

Власти Китая ввели запрет на показ по телевидению изображений накрашенных мужчин, сообщает «Московский комсомолец».

Это объясняется тем, что накрашенные артисты не вписываются в традиционное представление о мужчинах. По информации издания, по телевидению теперь также нельзя показывать личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».

Телеканалы обязали установить стандарты красоты, которые будут соответствовать моральным ценностям жителей страны. Также им заявили о необходимости сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента и не демонстрировать роскошь. Сотрудникам запрещено выплачивать слишком высокие зарплаты.

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Национальная администрация радио и телевидения в свою очередь заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».