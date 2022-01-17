Полсотни домов в Новосибирске остались без тепла, причиной отключения теплоснабжения стало повреждение на магистральном трубопроводе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), обеспечивающую теплоснабжение в городе.

Как уточнили в СГК, отключения затронули 47 многоквартирных жилых домов, пять детских образовательных и одно медицинское учреждение в левобережной части Новосибирска.

Ремонтные работы планируется завершить во вторник в 02:00 (В понедельник, в 22:00 по московскому).

2 января в городе Верхняя Салда Свердловской области из-за аварии тепловой сети без тепла остались 17,6 тысячи человек. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов и 11 социально значимых объектов. Температура воздуха в городе на тот момент составляла минус 6 градусов, ночью опускалась до минус 10 градусов.