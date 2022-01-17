Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Полсотни домов в Новосибирске остались без тепла

СГК: 47 домов в Новосибирске остались без тепла из-за повреждения трубопровода

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Полсотни домов в Новосибирске остались без тепла, причиной отключения теплоснабжения стало повреждение на магистральном трубопроводе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), обеспечивающую теплоснабжение в городе.

Как уточнили в СГК, отключения затронули 47 многоквартирных жилых домов, пять детских образовательных и одно медицинское учреждение в левобережной части Новосибирска.

Ремонтные работы планируется завершить во вторник в 02:00 (В понедельник, в 22:00 по московскому).

2 января в городе Верхняя Салда Свердловской области из-за аварии тепловой сети без тепла остались 17,6 тысячи человек. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов и 11 социально значимых объектов. Температура воздуха в городе на тот момент составляла минус 6 градусов, ночью опускалась до минус 10 градусов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины
Полсотни домов в Новосибирске остались без тепла
В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
В Германии оценили необходимость встречи нового канцлера с Путиным
61-летняя жена и 24-летний муж решили завести ребенка
Россияне стали сами откладывать деньги на пенсию
В Германии заявили об отсутствии препятствий запуску «Северного потока-2»
КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
МИД Канады предостерег граждан от поездок на Украину из-за «агрессии России»
Названа главная причина отказа зарядки смартфонов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter