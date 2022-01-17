Беглый банкир отверг причастность к финансированию протестов в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, который сейчас живет во Франции, в беседе с РИА Новости заверил, что не причастен к финансированию протестов в Казахстане.

«Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит: а давай я тебе дам деньги… как эти деньги можно раздать?», — сказал Аблязов, отвергая подобные предположения.

Банкир также заявил, что не имеет отношения к первым протестам, возникшим в стране 2 января из-за повышения цен на газ, но призывал расширить протесты на 3-4 января, когда власть уже выполнила требования людей и отменила повышение цен. После выступления банкира протесты обернулись массовыми беспорядками, мародерством, а также нападением мятежников на оружейные арсеналы.

В Казахстане суд признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА банка — ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.