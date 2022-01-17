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В Мюнхене закрыли дело против беглого казахского банкира Аблязова

Дело в отношении беглого банкира Аблязова было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года

Фото: Серикжан Ковланбаев / РИА Новости

Расследование дела по факту мошенничества и растраты, возбужденного в отношении беглого казахского банкира Мухтара Аблязова, было закрыто в июле 2021 года в Мюнхене. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование в отношении Аблязова было открыто после запроса о правовой помощи от властей Казахстана. По данным немецкой прокуратуры, производство по делу было прекращено 26 июля 2021 года из-за отсутствия доказательств.

Ранее Апелляционный суд Парижа принял решение о прекращении судебного преследования Мухтара Аблязова по причине истечения срока давности. Банкир, который в настоящее время живет во Франции, заочно осужден в Казахстане за хищение средств «Банк Туран Алем» (БТА Банк) в размере 7,5 миллиарда долларов.

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Кроме того, на родине Аблязов заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Беглый банкир называет себя лидером оппозиции и заявляет, что уже спланировал смену власти в Казахстане. Он намерен продолжать протесты, а в определенный момент возглавить правительство республики.

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Алиса Реброва
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