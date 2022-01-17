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Вакцинированным «Спутником V» россиянам объяснили правила въезда в Австралию

В Австралии объяснили, что признание «Спутника V» не означает открытия границ для всех

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Австралии объяснили россиянам, прошедшим курс вакцинации отечественным препаратом «Спутник V», правила въезда в страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление австралийского министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что признание эффективности российской вакцины от коронавируса не означает открытие границ государства для всех желающих. «Признание "Спутника" расширит возможности для возвращения (в Австралию — прим. «Ленты.ру») международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну», — говорится в сообщении организации, контролирующей безопасность медикаментов в стране.

Ранее, 17 января, власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной против COVID-19 «Спутник V». Уточняется, что решение о признании препарата для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора.

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Валентина Процкова
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