Австралия разрешила въезд привитым «Спутником V» иностранцам

Власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Решение о признании российской вакцины для подтверждения статуса вакцинации против COVID-19 было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора.

В понедельник, 17 января, Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной против коронавируса «Спутник V» у прибывающих в страну граждан других государств. Регулятор сообщил, что российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, в том числе данные исследований, «демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет COVID-19, находясь в Австралии».

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Заключение также касается проведения клинических исследований российского препарата. Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов подчеркнул, что у специалистов ЕМА не было критических замечаний.