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Порезавшего пассажиров автобуса россиянина отправили в психиатрическую больницу

СКР: напавшего с ножом на водителя и пассажиров автобуса красноярца отправили на лечение

Фото: Globallookpress.com

В Красноярске отправили на принудительное лечение в психиатрической больнице 33-летнего местного жителя, напавшего с ножом на пассажиров и водителя рейсового автобуса. Об этом в понедельник, 17 января, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, 15 июля 2021 года мужчина сел на рейсовый автобус, следующий из Красноярска в Минусинск. В дороге ему показалось, что сидящий рядом пассажир опасен, и он несколько раз ударил соседа туристическим ножом. После этого обвиняемый прошел по салону и ударил ножом 50-летнего водителя и 41-летнюю пассажирку. От крика пострадавшей женщины проснулся пассажир и обезвредил вооруженного мужчину. На момент происшествия в салоне автобуса находились 14 человек.

В ходе допроса красноярец объяснил нападение появившимся у него страхом людей. В автобусе он, по его словам, оборонялся ножом от других пассажиров, так как от них исходила угроза. После проведения экспертизы у россиянина было обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза.

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Елизавета Новикова
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