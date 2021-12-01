Порезавшего ножом пассажиров и водителя автобуса россиянина отправят на лечение

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, порезавшего ножом пассажиров и водителя рейсового автобуса, его отправят на принудительное лечение. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 июля мужчина сел на рейсовый автобус, следующий из Красноярска в Минусинск. В дороге ему показалось, что сидящий рядом пассажир опасен, и он несколько раз ударил соседа туристическим ножом. После этого обвиняемый прошел по салону и ударил ножом 50-летнего водителя и 41-летнюю пассажирку. От крика пострадавшей женщины проснулся пассажир и обезвредил вооруженного мужчину. На момент происшествия в салоне автобуса находилось 14 человек.

В ходе допроса красноярец объяснил нападение появившимся у него страхом людей. В автобусе он, по его словам, оборонялся ножом от других пассажиров, так как от них исходила угроза. После проведения экспертизы у россиянина было обнаружено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза. Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого направлено в суд, который отправит его в медучреждение.