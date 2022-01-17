Объяснено решение главы МИД Германии посетить Украину перед визитом в Россию

Проблемы на Украине и вокруг нее достаточно серьезные, поэтому министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сначала посетила Украину. Так решение главы МИД ФРГ о поездке в Киев перед визитом в Россию «Ленте.ру» объяснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Политик отметил, что дипломатический вес России больше, чем у Украины, поэтому в иной ситуации для министра было бы уместно сначала отправиться в Россию. По его словам, в ходе визита на Украину Бербок необходимо заняться решением насущных проблем.

«Министр иностранных дел Германии должна воспользоваться влиянием Германии на Украину, чтобы добиться освобождения оппозиционного политика Виктора Медведчука, который незаконно содержится под домашним арестом, а также напомнить Киеву о его обязательстве по минским договоренностям, в частности о необходимости вступить в переговоры с сепаратистами на востоке Украины», — пояснил Бистрон.

Глава МИД ФРГ посетила Украину 17 января. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение. 18 января дипломат посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.