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Украинец предложил разместить на его участке базу НАТО

«Оперативный ВСУ»: украинец предложил Столтенбергу разместить на его участке базу НАТО

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Житель Харьковской области Олег Марченко предложил разместить на своем земельном участке военную базу НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

В опубликованном письме на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга, написанном на украинском языке и датированном 10 января, мужчина заявил, что готов бесплатно передать Североатлантическому альянсу в пожизненное пользование земельный участок площадью 8,13 гектара, расположенный в одном из сел Харьковской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наблюдающемся постепенном вторжении НАТО на территорию Украины. По его словам, такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть».

Марина Совина
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