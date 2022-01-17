Боррель оценил вероятность «нападения» России на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе заседания комиссии Европарламента по иностранным делам оценил вероятность якобы готовящегося «нападения» России на Украину. Он отметил, что это не кажется ему вероятным сценарием, передает ТАСС.

«Массированная атака на Украину не кажется мне наиболее возможным сценарием», — сказал глава евродипломатии.

Боррель призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что безопасности Европы не может быть без украинской безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, чтобы обеспечить предлог для «так называемого вторжения РФ на Украину». Министр повторил, что российские войска не собираются нападать на Украину, и назвал все обвинения ложными.

