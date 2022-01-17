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Заблокировавший Босфор сухогруз попал на видео

Опубликовано видео с сухогрузом, заблокировавшим движение судов по Босфору

Сломавшийся сухогруз, который заблокировал движение судов по Босфорскому проливу, попал на видео. Кадры, снятые пользователями социальных сетей, опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее турецкое управление береговой охраны сообщило, что движение судов по Босфору в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза.

Пролив Босфор соединяет Черное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.

Марина Совина
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