Оценена живучесть омикрон-штамма на различных поверхностях

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» оценили живучесть омикрон-штамма коронавируса на различных поверхностях. Как сообщили РИА Новости в центре, быстрее всего вирус инактивируется на керамике.

В центре провели эксперименты по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях (относительной влажности воздуха 30-40 процентов и температуре 26-28 градусов).

Выяснилось, что при нахождении варианта «омикрон» на различных поверхностях его способность к заражению со временем снижается. «Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — говорится в сообщении.

В «Векторе» добавили, что применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что согласно предварительным исследованиям из Дании и США, вакцинация от COVID-19 на 85-90 процентов снижает риски тяжелого течения или смерти после инфицирования омикрон-штаммом. По словам Крючкова, для защиты от южноафриканского варианта вируса также полезна своевременная повторная вакцинация, так как через определенное время после прививки или болезни резко падает иммунитет к COVID-19.