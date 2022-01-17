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Си Цзиньпин предрек катастрофические последствия мировой конфронтации

Глава КНР Си Цзиньпин: глобальная конфронтация грозит катастрофическими последствиями

Фото: Reuters

Мир ждут катастрофические последствия, если между государствами будет сохраняться глобальная конфронтация. Такое развитие событий предрек председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает французское информагентство AFP в своем Twitter в понедельник, 17 января.

Китайский лидер подчеркнул, что является сторонником мультилатерализма, и предостерег глав других государств от дальнейших попыток наращивать противостояние.

«Наш мир сегодня далек от спокойствия, риторика, разжигающая ненависть и предрассудки, изобилует. История не раз доказывала, что конфронтация не решает проблем, а лишь влечет катастрофические последствия», — отметил Си Цзиньпин.

В конце декабря прошлого года глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не боится противостояния с Вашингтоном и в случае конфронтации будет биться до победного конца. В то же время он заверил, что КНР приветствует сотрудничество и рассчитывает на равный диалог и позитивную конкуренцию с другими странами.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предсказал, что последствия конфликта между Пекином и Вашингтоном могут стать катастрофическими для всех его участников. По его словам, американская сторона твердо намерена не допустить перерастания соперничества с Китаем в возможный конфликт.

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Варвара Кошечкина
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