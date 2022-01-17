В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19

Около пяти процентов детей c COVID-19 попадают в реанимацию. Такую долю несовершеннолетних назвал эпидемиолог, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

По словам Горелова, в процессе лечения таких детей требуется кислородная поддержка.

Он добавил, что в 2021 году на несовершеннолетних приходилось 10,7 процента заражений COVID-19. В 2020 году доля детей среди инфицированных составила 10,5 процента.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков объяснил опасность омикрон-штамма для детей. По его словам, он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для несовершеннолетних это важно, так как у детей в силу их возрастных особенностей бронхит может привести к тяжелым осложнениям, объяснил специалист.