Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19

Эпидемиолог Горелов: около пяти процентов детей с COVID-19 попадают в реанимацию

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Около пяти процентов детей c COVID-19 попадают в реанимацию. Такую долю несовершеннолетних назвал эпидемиолог, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

По словам Горелова, в процессе лечения таких детей требуется кислородная поддержка.

Он добавил, что в 2021 году на несовершеннолетних приходилось 10,7 процента заражений COVID-19. В 2020 году доля детей среди инфицированных составила 10,5 процента.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков объяснил опасность омикрон-штамма для детей. По его словам, он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для несовершеннолетних это важно, так как у детей в силу их возрастных особенностей бронхит может привести к тяжелым осложнениям, объяснил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Пассажира московского такси расстреляли и украли у него пустую барсетку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter