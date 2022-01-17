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Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты

Диетолог Кален: употребление жареного мяса и авокадо на ужин может вызвать бессонницу

Фото: Pixabay

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, вызывающие бессонницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, такими продуктами являются жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.

Специалист пояснила, что перечисленные продукты могут содержать тиранин в больших количествах. «Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», — отметила она.

Кален добавила, что перед сном также лучше не есть сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.

Ранее американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

Марина Совина
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