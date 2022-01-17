Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, вызывающие бессонницу. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, такими продуктами являются жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.
Специалист пояснила, что перечисленные продукты могут содержать тиранин в больших количествах. «Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», — отметила она.
Кален добавила, что перед сном также лучше не есть сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.
Ранее американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.