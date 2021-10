Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю

Американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. Их слова приводит Eat This, Not That!

«Рыба — это определенно суперфуд. То есть обычная еда с необычными преимуществами», — отметила врач-диетолог и автор нескольких книг о здоровом питании Джексон Блэтнер. По ее словам, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами. «Каждый раз, когда я ем рыбу, я представляю, как мой мозг становится больше и сильнее», — призналась Блэтнер.

Врач-диетолог Джули Аптон добавила, что употребление в пищу жирной рыбы — лосося, сардин, форели и длинноперого тунца — крайне важно для профилактики болезней сердца. Она посоветовала включать ее в рацион дважды в неделю, чтобы снизить риск инсульта и инфаркта. Также, по ее словам, рыба способствует улучшению качества и длительности сна.

Аптон добавила, что, если вкус рыбы неприятен человеку или он не может себе ее позволить, можно принимать омега-3-кислоты (докозагексаеновую и эйкозапентаеновую) в таблетках, однако перед этим надо обязательно проконсультироваться с терапевтом.

Коллега Аптон, Кэтрин Брукинг подчеркнула, что включение в рацион рыбы помогает справиться с депрессией. Так, в местах, где люди едят много рыбы, например, в Японии, Гонконге и на Тайване, гораздо меньше страдающих от этого психического расстройства людей.

Врач-ревматолог Сара Тедеши отметила, что рыба помогает в борьбе с симптомами артрита. По ее словам, пациенты, которые два раза в неделю включают рыбные блюда в рацион, меньше жалуются на боль и воспаления.

Ранее американский диетолог Майа Феллер назвала виды рыб, которые помогают прожить дольше. По мнению эксперта, к этой категории относятся лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.