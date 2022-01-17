Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Дина Саева снялась в оголяющем грудь наряде и вызвала споры в сети

Дина Саева снялась в бежевом топе и юбке из лоскутов ткани и вызвала негодование фанатов

Фото: @senoritasaeva

Российская TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых она запечатлена в откровенном образе без нижнего белья, чем вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует в асимметричном вязаном наряде, который представляет собой оголяющий грудь бежевый топ и юбку из лоскутов ткани такого же цвета. «Пожалуй, моя любимая серия», — подписала она пост, который за час после публикации набрал больше 118 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать наряд Саевой в комментариях. Одни сочли внешний вид блогерши пошлым. «Уже перебор! Слишком обнаженная. У меня было другое мнение», «Слишком эротично», «Где скромная Мадина?», «Кошмар», «Отписка, не нравится она мне уже, прощай» — негодовали юзеры.

Другие, напротив, оценили стиль звезды. «Божественная!», «Такая невероятная», «Бог есть женщина», «Дина, ты просто изумительна», «Самая красивая!», «Икона» — хвалили фанаты.

Ранее в январе Дина Саева показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На кадрах она позирует в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Суд поставил точку в истории с прожившей пять лет в московской клинике девочкой
Поставки «Газпрома» в Европу рухнули почти в два раза
В Дагестане посчитали оправданным упоминание национальности хулиганов в СМИ
Дина Саева снялась в оголяющем грудь наряде и вызвала споры в сети
Пьяный россиянин проспал проехавший над ним поезд
Защита обжалует арест одного из предполагаемых хакеров REvil
В Петербурге суд запретил видео со сжигающим Библию Мэрилином Мэнсоном
В Германии выступили за оживление «нормандского формата» в скором времени
Экс-глава спецслужб Казахстана допустил болезнь или смерть Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter