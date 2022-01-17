Дина Саева снялась в оголяющем грудь наряде и вызвала споры в сети

Российская TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых она запечатлена в откровенном образе без нижнего белья, чем вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует в асимметричном вязаном наряде, который представляет собой оголяющий грудь бежевый топ и юбку из лоскутов ткани такого же цвета. «Пожалуй, моя любимая серия», — подписала она пост, который за час после публикации набрал больше 118 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать наряд Саевой в комментариях. Одни сочли внешний вид блогерши пошлым. «Уже перебор! Слишком обнаженная. У меня было другое мнение», «Слишком эротично», «Где скромная Мадина?», «Кошмар», «Отписка, не нравится она мне уже, прощай» — негодовали юзеры.

Другие, напротив, оценили стиль звезды. «Божественная!», «Такая невероятная», «Бог есть женщина», «Дина, ты просто изумительна», «Самая красивая!», «Икона» — хвалили фанаты.

Ранее в январе Дина Саева показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На кадрах она позирует в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц.