Бесплатная замена популярному у женщин фену Dyson удивила пользователей сети

Стилистка нашла бесплатную замену популярному у женщин фену бренда Dyson и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На видео пользовательница Ясмина объяснила, что существует способ, благодаря которому возможно сделать такую же укладку, как и на стайлер Dyson. По ее словам, для этого необходимо разделить влажные пряди на несколько секций, скрутить их в жгуты и просушить обычным феном. После этого она порекомендовала оставить просушенные волосы нерасправленными на пару минут. На финальных кадрах Ясмина прочесала получившиеся локоны и показала конечный результат.

Ролик стал вирусным и набрал 7,8 миллиона просмотров и 673,1 тысячи комментариев. Подписчики поблагодарили стилистку за лайфхак. «Это нереально! Я влюблена в эту укладку!», «Зачем вообще придумали Dyson?», «Я в восторге! Прямо сейчас сделаю себе такие же локоны!», «Dyson просто отдыхает! У вас золотые руки», «Очень красиво и быстро! Возьму на заметку» — писали они.

В декабре 2021 года девушка нашла чужие волосы в новом фене Dyson. Блогерша Меган Риг рассказала, что решила купить на сайте марки фен с заводским браком, который отремонтировали сотрудники компании, поскольку новые гаджеты были полностью распроданы. Отмечается, что с учетом скидки подарок обошелся ей в 400 фунтов стерлингов (39,4 тысячи рублей). По словам автора видео, она нашла чужие светлые пряди на двух насадках стайлера, когда открыла его кожаный чехол.