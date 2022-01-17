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На борьбу с «черными лесорубами» в России попросили миллиарды рублей

РБК: Минприроды попросило 4,75 миллиарда рублей в год на защиту леса от «черных лесорубов»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минприроды предложило усилить финансирование федерального лесного надзора (Рослесхоз) и передать ему функцию борьбы с так называемыми «черными лесорубами». Об этом говорится в концепции законопроекта об осуществлении федерального государственного контроля за лесом, подготовленного ведомством, сообщает РБК.

На эти цели министерство просит ежегодно выделять 4,75 миллиарда рублей. Документ разработан по инициативе вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует лесную отрасль в правительстве.

По официальным оценкам, каждый год в России вырубают 10-30 миллионов кубометров леса, который нигде не учитывается. Стоимость такого товара составляет 20-60 миллиардов рублей. До десяти процентов вырубок приходится на «черных лесорубов», а остальное уничтожают в результате подлога, например под видом санитарной вырубки для защиты леса.

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С 2007 года полномочия по управлению лесами в рамках Лесного кодекса переданы на уровень регионов. Их власти распоряжались лесными участками и в том числе занимались ведением лесного реестра и защитой лесов. Как сказано в концепции Минприроды, перевод этой функции в Рослесхоз позволит усилить лесную охрану, оптимизировать число должностных лиц, которые занимаются этими вопросами, и оперативнее и качественнее выявлять нарушения законодательства.

Источником средств на выплаты ведомству названы платежи за экспорт пиломатериалов со степенью влажности свыше 22 процентов, которые начали взимать в 2021 году и повысили в 2022-м. Ориентировочно, в год с них удастся получить 18 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что экспорт леса из России в 2021 году достиг рекордных 12,5 миллиарда долларов, это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Такой результат достигнут за счет резкого роста цен на пиломатериалы, который составил 50-100 процентов.

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Платон Щукин
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