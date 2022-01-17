Европе предрекли год высоких цен на газ

Цены на газ в Европе останутся высокими в течение всего 2022 года, даже после окончания отопительного сезона, уверен экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что летом, несмотря на тепло, останется необходимость в пополнении подземных газовых хранилищ.

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.

«На самом деле, это связано не с нежеланием "Газпрома", а с отсутствием заявок европейских компаний на доппоставки. Когда есть заявки на покупку газа на спотовом рынке, то, естественно, бронируются и мощности. Ну а будут ли расти дальше цены на газ, связано, скорее, не с этим, а с ситуацией со спросом и температурным фактором», — объяснил Салихов.

Несмотря на то что сейчас цены на газ несколько ниже, чем в декабре, и составляют около тысячи долларов, экономист обратил внимание, что даже это является довольно высоким уровнем. В случае, если стоимость энергоносителя продолжит снижаться, он все равно останется интересен для экспорта.

«По текущим прогнозам, скорее всего, высокий уровень цен сохранится даже после окончания отопительного сезона, поскольку опустевшие ПХГ необходимо будет пополнять, а они обязательно исчерпаются к весне», — заключил Салихов.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.