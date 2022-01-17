Украинский мэр назвал цену на газ безумной

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога назвал цену на газ безумной. Он заявил об этом в эфире телеканала «Наш».

По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сложно.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ безумная... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — уточнил Нога.

Ранее в январе крупнейшая на Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» заявила, что за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 миллиарда кубометров газа, что почти на четыре процента меньше в годовом выражении.

Суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, с 124 до 53 миллионов кубометров в сутки. Стремительно растущие цены на энергоносители оказывают давление на европейскую экономику. Оптовые цены на газ выросли почти на 300 процентов в прошлом году. По оценкам Bank of America, в этом году расходы на электроэнергию для домохозяйств вырастут на 50 процентов, а помощь правительств компенсирует лишь четверть этого.

