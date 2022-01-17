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Парикмахер раскрыла причины быстрого загрязнения волос

Сотрудница салона красоты The Sky Parlour посоветовала наносить шампунь на волосы дважды

Кадр: @theskyparlour / TikTok

Парикмахер из Австралии раскрыла причины быстрого загрязнения волос и прославилась в социальных сетях. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сотрудница салона красоты The Sky Parlour назвала главные ошибки, которые люди совершают во время мытья головы. В первую очередь она порекомендовала наносить шампунь на волосы дважды, чтобы полностью избавиться от загрязнений. Кроме того, эксперт подчеркнула, что необходимо тщательно смывать кондиционер с прядей, чтобы он не утяжелял локоны.

По словам специалистки, важно также регулярно мыть расчески и резинки, так как они загрязняют волосы. В конце популярного ролика героиня материала посоветовала заменить хлопковую наволочку на шелковую или сатиновую и стирать ее каждую неделю.

Публикация парикмахера стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за лайфхаки в комментариях под постом. «Спасибо, твои советы действительно помогли», «Никогда не думала о резинках, спасибо!», «Обязательно попробую», «Спасибо за эти лайфхаки», «Надеюсь, это поможет мне», — высказывались юзеры.

В сентябре необычный способ завить волосы без инструментов прославил пользовательницу TikTok по имени Куинти (Quinty). Она взяла прядь волос и обернула ее вокруг указательного и среднего пальцев одной руки. Затем этими же пальцами зажала получившуюся петлю и начала оборачивать вокруг нее конец той же пряди по направлению к корням волос. Через несколько минут она аккуратно распутала жгут, демонстрируя получившиеся волны.

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Майя Пономаренко
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