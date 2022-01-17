В МИД России рассказали о зеркальности предложений по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности строятся на принципе взаимности, в них предусмотрен принцип зеркальности. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России (и государств, состоящих с ней в военном союзе) и НАТО», — рассказывает дипломат.

Однако Грушко отметил, что о полной симметрии говорить не приходится из-за расширения НАТО и освоения территорий новых членов. «Военная инфраструктура была на сотни и тысячи километров приближена к российским рубежам», — подчеркнул он.

«И если посчитать нынешние балансы сторон, то все становится очевидно. После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития вооруженных сил, включая наступательные, размещение на их территории контингентов и военной инфраструктуры США — и крен очевиден», — указал замминистра.

Ранее Грушко заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются угрозой, это лишь предостережение. Дипломат назвал позицию российской стороны понятной и предсказуемой и выразил надежду на такую же честную реакцию.