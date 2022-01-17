В МИД назвали предостережением предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности не являются угрозой, это лишь предостережение. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны. Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем», — рассказал дипломат.

Грушко назвал позицию российской стороны понятной и предсказуемой. «И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», — заключил замминистра.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не удастся сделать это политическими. По его словам, у России есть набор военно-технических мер, законных, которые Москва готова применить, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

