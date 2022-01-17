Появилось видео ареста подозреваемого в убийстве младенца

Появилось видео ареста мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве полуторагодовалого младенца — преступника отправили в изолятор на время расследования. Кадры в понедельник, 17 января, опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На видео, помимо судебного заседания по избранию меры пресечения, показаны место преступления и орудие убийства — складной нож. Также показан фрагмент допроса и следственный эксперимент, на котором задержанный с муляжом ножа поясняет, каким образом наносил удары.

По данным следствия, утром 15 января на лестничной клетке общежития в Кисловодске жильцы нашли тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка, задержали по горячим следам на другом конце города. Им оказался 54-летний местный житель Вячеслав.

Позже выяснилось, что он жил вместе с няней ребенка. Семья часто оставляла младенца женщине. Утром родители передали ребенка Вячеславу и ушли по своим делам. Однако мужчина не отдал младенца няне — вскоре тело ребенка нашли в подъезде.