Девушка необычно привлекла внимание бойфренда и прославилась

Блогерша по имени Кьяра, публикующая ролики под ником chiarakellogg, показала в TikTok, как необычно привлекла внимание бойфренда, когда ей было 12 лет. Подросток вместе с подругой сымитировала свое похищение с целью обратить на себя внимание парня, для убедительности сделав соответствующее фото. Видео стало популярным, в комментариях многие пользователи посмеялись над рассказом.

«Я разыграла собственное похищение в 12 лет, чтобы мой парень ответил мне по FaceTime», — написала тиктокерша поверх ролика. В видео она добавила свою фотографию, сделанную в тот момент. На снимке девушка с испуганным лицом сидела привязанной к стулу, а во рту у нее был кляп.

Ролик chiarakellogg собрал больше 10 миллионов просмотров и прославил девушку. Юзеры признались, что кадры их повеселили. «Это так смешно», «Я плачу от смеха», — написали зрители под видео.

Блогерша уточнила в комментариях, что изобразить похищение ей помогла подруга. Она также опубликовала в TikTok подробности истории. Девушка показала в видео скриншоты переписки с бойфрендом, которую вела по электронной почте. «Если ты хочешь снова ее увидеть, ответь на мой FaceTime», — говорилось в послании будущей тиктокерши. Девушка добавила, что парень в ответ назвал ее ненормальной и поинтересовался, что похититель сделал с ней.

Ранее другая TikTok-блогерша рассказала о своем правиле для успешного первого свидания. Девушка призналась, что в ходе встречи заказывает себе напиток от имени «тайного поклонника», чтобы вызвать ревность в спутнике.