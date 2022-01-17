Сын Куравлева рассказал о состоянии актера

Сын актера Леонида Куравлева Василий рассказал о его состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Родственник Куравлева заявил о скором переводе отца из реанимации. Ожидается, что это произойдет уже на этой неделе. По словам Василия, состояние артиста улучшается.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что у актера началось обширное поражение легких. Госпитализированному Куравлеву сделали повторную томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Отмечалось, что за неделю эти показатели увеличились с 5-10 процентов до 25-35 процентов. Источник KP.RU в здравоохранении утверждал, что врачи зафиксировали ухудшение состояния Куравлева и продолжают оказывать ему необходимую помощь и лечение.

10 января стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии. У актера наблюдались проблемы с дыханием. Источник Starhit в больнице заявил, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий заявил, что у отца нет COVID-19.