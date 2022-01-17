Модельер подал в суд на Lego за кражу дизайна его одежды

Нью-Йоркский дизайнер обвинил датскую компанию по производству игрушек Lego в краже модели одежды его дизайна. Подробности инцидента публикует Independent.

Американец Джеймс Конканнон подал на бренд в суд за нарушение его авторских прав. По мнению модельера, сотрудники Lego намеренно скопировали дизайн кожаной куртки, которую он создал специально для актера Энтони Поровски, снявшегося в ней в сериале стримингового сервиса Netflix Queer Eye («Натурал глазами гея»).

Известно, что производитель конструктора выпустил набор Fab 5 Loft с фигуркой Поровски, принт которой полностью повторяет рисунок, нанесенный на упомянутую верхнюю одежду. Герой материала утверждает, что компания не запрашивала у него разрешение на использование его дизайна и не выплачивала ему денежную компенсацию за работу.

Конканнон подчеркнул, что работники Lego предложили ему бесплатный набор Fab 5 Loft с целью сгладить конфликт, однако вскоре отозвало это предложение, заявив, что компания никому не отправляет свою продукцию бесплатно. Отмечается, что стоимость данного товара составляет 100 долларов (7643 рубля).

Журналисты Independent направили в Lego запрос, чтобы узнать детали произошедшего, но на момент публикации не получили официальный ответ от руководства.

В мае бренд Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж (Cecilia Monge) разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.