Вера Брежнева порадовала фанатов снимком в купальнике с Мальдив

Российская певица Вера Брежнева поделилась снимком с отпуска в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадр и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость сфотографировалась в черном купальнике и бежевой юбке длины макси, оголяющей ее живот. Ее запечатлели сидящей на стуле в отеле Ritz-Carlton на Мальдивах. Образ исполнительницы дополнили широкополая шляпа и золотой кулон.

Поклонники бывшей участницы поп-группы «ВИА Гра» восхитились ее внешним видом в комментариях под новой публикацией, которая набрала более 85 тысяч лайков. «Фарфоровая», «Шикарная фигура», «Вы похудели еще больше», «Красавица», «Какая стройная», «Вы прекрасны», «Всегда приятно вас видеть», «Замечательная улыбка», «Какая эстетика», — высказывались подписчики.

В августе Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.