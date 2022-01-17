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Российский врач заявил о возможности омикрона находить уязвимых людей

Врач Каган: омикрон может находить уязвимых людей и проявлять себя в худшем варианте

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Когда омикрон-штамм коронавируса найдет уязвимых людей, он может проявить себя в худшем варианте. О такой возможности южноафриканского варианта вируса рассказал заслуженный врач России Михаил Каган, сообщает KP.RU.

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«Кроме того, мы пока не знаем, будет ли вирус-мутант усугублять хронические проблемы со здоровьем до такой степени, что они могут стать смертельными. За период пандемии большое количество пациентов умерли не от ковида, а от дестабилизации хронических заболеваний», — добавил Коган.

По его словам, у многих россиян есть болезни, которые могут являться причинами тяжелого течения омикрон-штамма. К ним относятся гипертония, лишний вес, диабет и другие хронические заболевания, объяснил он.

Медик заявил, что Россию в ближайшие месяцы ожидает серьезная ситуация с COVID-19. Это произойдет из-за наличия хронических заболеваний у многих жителей страны и из-за 40 процентов тех, кто не привит ни одной дозой вакцины.

Специалист привел в пример США, где число госпитализированных пациентов достигло рекордного уровня за всю пандемию. Там в больницах находятся много детей, подчеркнул он.

Ранее врач Андрей Кабычкин рассказал, что боль в пояснице или спине может быть симптомом любого инфекционного процесса, в том числе возникать при омикрон-штамме коронавируса.

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Анастасия Шейкина
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