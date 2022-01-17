Глава МИД ФРГ прибудет в Россию 17 января

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибудет в Россию вечером 17 января для участия в переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые запланированы на 18 число. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в Москве.

«Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника», — заявили в представительстве.

Ранее глава МИД ФРГ посетила Украину. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.

Дипломат также отметила ФРГ выстроить стабильные отношения с Россией. «Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию [кабмина ФРГ]. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», — рассказала глава МИД.