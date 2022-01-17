Полицейские задержали российского подростка за сообщения о минировании

В Свердловской области полицейские установили личность россиянина, рассылавшего десятки ложных сообщений о минировании различных учреждений. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

По его словам, задержанным оказался 15-летний ученик одного из лицеев города Камышлов. С января по сентябрь 2021 года подросток рассылал организациям письма с угрозами. Ложные сообщения получали школы, детские сады, колледжи, продуктовые магазины, административные и судебные органы Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов.

Установлено, что молодой человек активно увлекался компьютерными технологиями. «Он входил в сообщество лиц, которые практиковали так называемый сватинг — способ насолить кому-то, сообщив от его имени недостоверные сведения криминального характера», — объяснил Горелых. По его словам, чтобы скрыться, юноша использовал различные методы шифрования.

Следователи полагают, что преступления ученик совершал ради денежного вознаграждения, острых ощущений и морального удовлетворения. В частности, одно из сообщений он отправил от имени человека, который сливал в сеть интимные фото своей знакомой. Таким образом подросток хотел ему отомстить.

Против задержанного возбудили дело по части 3 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.