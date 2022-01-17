Житель польского города напал с ножом на прохожих

Житель польского города Торунь напал на прохожих с ножом, ранив четырех человек. Как уточняет со ссылкой на правоохранителей радиостанция RMF, 21-летний Лука Л. незадолго до инцидента поссорился с матерью и принял экстази.

Согласно имеющимся данным, пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что при задержании злоумышленника был применен электрошокер. Сотрудники прокуратуры готовят обвинительное заключение.

Похожий инцидент произошел 15 января в Японии, где вооруженный ножом абитуриент напал на людей в Токийском университете.