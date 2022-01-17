Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Житель польского города напал с ножом на прохожих

21-летний житель Польши поссорился с матерью, принял экстази и напал на прохожих с ножом

Фото: Matthias Schrader / AP

Житель польского города Торунь напал на прохожих с ножом, ранив четырех человек. Как уточняет со ссылкой на правоохранителей радиостанция RMF, 21-летний Лука Л. незадолго до инцидента поссорился с матерью и принял экстази.

Согласно имеющимся данным, пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что при задержании злоумышленника был применен электрошокер. Сотрудники прокуратуры готовят обвинительное заключение.

Похожий инцидент произошел 15 января в Японии, где вооруженный ножом абитуриент напал на людей в Токийском университете.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм
Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере
Петербургу предрекли «вертикальный» подъем заболеваемости коронавирусом
Германия согласилась продолжить диалог с Украиной по поставкам вооружений
Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и объяснил свое решение
На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение
Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных
Канье Уэст раскрыл причину покупки дома рядом с Ким Кардашьян
В РАН объяснили отсутствие антител у переболевших COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter