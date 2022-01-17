Словакия отвергла возможность подготовки украинских боевиков на своей территории
Министерство обороны Словакии отвергло возможность подготовки инструкторами США украинских боевиков на своей территории. Как передает братиславская газета «Правда», об этом сообщила пресс-секретарь словацкого военного ведомства Мартина Коваль-Какашчикова.
Она подчеркнула, что заявления газеты New York Times со ссылкой на «засекреченный источник» не соответствуют действительности, Соединенные Штаты и НАТО не будут готовить военнослужащих Украины на территории страны.
«Со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях. Таким образом, данная информация не основана на реальности», — указала Коваль-Какашчикова.
14 января газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов сообщила, что США планируют готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО в Польше, Румынии и Словакии в случае эскалации напряженности с Россией.