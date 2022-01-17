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Словакия отвергла возможность подготовки украинских боевиков на своей территории

Минобороны Словакии: США не будут готовить украинских боевиков на территории страны

Фото: Pixabay

Министерство обороны Словакии отвергло возможность подготовки инструкторами США украинских боевиков на своей территории. Как передает братиславская газета «Правда», об этом сообщила пресс-секретарь словацкого военного ведомства Мартина Коваль-Какашчикова.

Она подчеркнула, что заявления газеты New York Times со ссылкой на «засекреченный источник» не соответствуют действительности, Соединенные Штаты и НАТО не будут готовить военнослужащих Украины на территории страны.

«Со стороны Словакии не велась дискуссия с американской администрацией ни на двустороннем, ни на многостороннем уровнях. Таким образом, данная информация не основана на реальности», — указала Коваль-Какашчикова.

14 января газета New York Times со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов сообщила, что США планируют готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО в Польше, Румынии и Словакии в случае эскалации напряженности с Россией.

Марина Совина
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